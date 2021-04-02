‘Fekeli’ye bir ödül daha

Dünya Basın Mensupları Derneği'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Yılın En'leri Ödül Töreni gerçekleşti. Törende, atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Fekeli' karakteriyle fenomen haline gelen Kerem Alışık, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Alışık, "Ödül, benim için bir amaç değil araçtır, bir motivasyon kaynağıdır. Takdir eden herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım için alıyorum" dedi. Gecede Hülya Koçyiğit Sinemaya Hizmet Ödülü'ne layık görülürken, Vildan Atasever ise En İyi Kadın Oyuncu seçildi.