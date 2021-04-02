Oğuzhan Koç anne-babasının yanında aşka geldi: Demet'in oyunculuğunun da hastasıyım!

Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açan Oğuzhan Koç önceki gün anne- babası ile yemekteydi. Son dönemde müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla konuşulan Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç'la birlikte Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı.
Ailesiyle akşam yemeği yiyen ünlü şarkıcı, restoran çıkışında ayaküstü basın mensuplarına açıklamalarda bulunup, yeni bir film müjdesi verdi. Şarkı sözü dışında senaryo yazdığını da söyleyen Oğuzhan Koç, "Güzel bir senaryo üzerinde çalışıyorum, becerebilirsem hayata geçirmeyi istiyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı, "Dizi yapsanız kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna, "Halit abinin (Halit Ergenç) hastasıyım onunla oynamak isterim. Hayranı olduğum Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'la oynamak da isterdim" yanıtını verdi.
Oğuzhan Koç, sevgilisi 29 yaşındaki güzel Demet Özdemir'i de oyunculuk konusunda es geçmedi.
Ailesinin yanında aşka gelen Oğuzhan Koç sevgilisi Demet Özdemir'e övgüler yağdırdı.
Koç, "Demet'in de, oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur" sözleriyle, sevgilisine övgüde bulundu.