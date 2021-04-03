‘Kardeşlerim’ dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu Çağla Şimşek 'Kardeşlerim'in kadrosuna dahil oldu!

ATV'nin iddialı dizisi 'Kardeşlerim' yeni transferiyle bu kez gündeme bomba gibi düştü.

ÇAĞLA ŞİMŞEK 'KARDEŞLERİM'E TRANSFER OLDU

Cumartesi günleri ekranlara gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan diziye Çağla Şimşek damga vuracak. İzleyiciler, Şimşek'i gelecek bölümlerden itibaren seyredebilecek.

DEĞİŞİMİ İLE DE İLGİ TOPLAMIŞTI

Çağla Şimşek değişimi ile de dikkat topladı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini ilk projelerinden itibaren vermişti.