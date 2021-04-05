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Giriş Tarihi: 6.4.2021 00:33

Babası 'ı kaybeden ünlü oyuncu 'dan duygu dolu yeni paylaşım

Babası Erhan Önal'ı kaybeden ünlü oyuncu Bige Önal'dan duygu dolu yeni paylaşım

Geçtiğimiz haftalarda ve 'ın efsane isimlerinden , hayatını kaybetti. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan ünlü oyuncu , sosyal medya üzerinden babasıyla ilgili oldukça duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Babası Erhan Önal'ın henüz 63 yaşındayken ani vefatıyla sarsılan oyuncu Bige Önal sessizliği bozdu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, herkese duygu dolu anlar yaşattı.

"ÖZLEMİNLE NE YAPARIM BİLMİYORUM..."

Bige Önal, babasıyla küçükken çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak fotoğrafın altına ise, "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...; Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar... Seni seviyorum babiş." ifadelerini kullandı.

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Babası Erhan Önal'ı kaybeden ünlü oyuncu Bige Önal'dan duygu dolu yeni paylaşım
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