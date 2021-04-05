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Giriş Tarihi: 5.4.2021 09:29 Son Güncelleme: 5.4.2021 09:29

Güzel oyuncu bombaları ardı ardına patlattı! aşk itirafı…

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu bombaları ardı ardına patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı…

Uzun bir zamandır ekranlardan uzak kalan , dijital platformda yayınlanacak ‘’ dizisiyle geri döndü. Afra Saraçoğlu bir dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Afra Saraçoğlu’nun yaptığı itiraflar magazin gündemine gibi düştü. İşte Afra Saraçoğlu’nun itirafları…

Bir dijital platformda yayınlanacak 'Yeşilçam' dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, All dergisine konuştu. İşte genç oyuncunun çarpıcı açıklamalarından satırbaşları...

Aktif bir şekilde dans ediyorum. Dansa fena sardım. Bir de snowboard yapmaya başladım. Ama pandemi olduğu için bu kış snowboard yapmaya gidemedim.

Ben işimi büyük bir özveriyle yapıyorum. Yaptıkça olgunlaşıyorum, sindiriyorum, kabulleniyorum. Farkındalığım artıyor.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Yeni projemizde Çağan Irmak ile çalışma fırsatı bulmak özellikle bu genç yaşımda büyük bir şans.

Her çalıştığım usta oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışırım, hep gözlemlerim.

Sektöre ilk girdiğimde beni en çok zorlayan maddi sıkıntı olmuştu. Tek gelirim oyunculuktu. Bu beni duygusal olarak daha güçlü bir insan haline getirdi diyebilirim. Bazı şeyleri erken yaşamak aslında kişisel gelişim için daha iyi oluyor. Erken olgunlaşıyorsun, olaylara farklı gözden bakıyorsun.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Ben özeleştiri yapmadan duramıyorum. Artık tamamım, her şeyimle müthiş, başarılı bir oyuncuyum dersem, atın beni denizlere.

Tam olarak ne istediğimi dürüst olmak gerekirse ben de bilmiyorum. Bakalım hayat neler çıkartacak karşıma. Akışına bırakıyorum.

Seçimlerimiz kaderimizi yaratır.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Aşıkken iştahım kesiliyor ve sürekli parmaklarımı çıtlatıyorum!

Oyuncunun derdi duygularla olmalı, güzel görünmekle değil.

Haksızlığa uğramak hayatta en tahammül edemediğim şey.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Çok çalışmaktan asla ödün vermem. Önüme bir iş geldiği zaman o işe tutunarak elimden gelenin en iyisini yapana kadar çalışır, didinirim.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu bombaları ardı ardına patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı…
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