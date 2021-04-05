Ünlü oyuncu Beyza Şekerci: Anne olunca kendimi daha iyi tanıdım

Bir televizyon programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Beyza Şekerci, bir dergi çekimi için kameralar karşısına geçti. Çekimler sırasında bir de röportaj veren Şekerci, anneliğe ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
ANNELİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
6 yıldır Engin Hepileri ile mutlu evliliğinden Can isimli bir de oğlu olan Beyza Şekerci, anneliğin kendisini tanımasında önemli rol oynadığını dile getirdi.
"ANNE OLMAMLA BİRLİKTE KENDİMİ DAHA İYİ TANIDIM"
Şekerci, "30'lu yaşlara geldikten sonra anne olmamla da birlikte kendimi daha iyi tanıdım. Enerjimi doğru şekilde yönetmeyi öğrendim." ifadelerini kullandı.
YENİ PROJELERE DE GÖZ KIRPTI
Enerjisinin ve heyecanının yüksek olduğunu ve yeni projelerle yola devam etmek istediğini belirten oyuncu, "Tüm kadınların kendilerine inandıklarında istedikleri her şeyi değiştirebileceklerine, güzelleştirebileceklerine ve başaramayacakları hiçbir şey olmadığına inanıyorum" açıklamasıyla da dikkatleri çekti.