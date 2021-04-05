Ünlü oyuncu Beyza Şekerci: Anne olunca kendimi daha iyi tanıdım

Bir televizyon programında sunuculuk yapan ünlü oyuncu Beyza Şekerci, bir dergi çekimi için kameralar karşısına geçti. Çekimler sırasında bir de röportaj veren Şekerci, anneliğe ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

ANNELİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

6 yıldır Engin Hepileri ile mutlu evliliğinden Can isimli bir de oğlu olan Beyza Şekerci, anneliğin kendisini tanımasında önemli rol oynadığını dile getirdi.