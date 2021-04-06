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Giriş Tarihi: 6.4.2021 11:14 Son Güncelleme: 6.4.2021 11:14

’un yıldızları ile espriyi patlattı! !

Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Erkan Kolçak Köstendil espriyi patlattı! Kahkahalar havada uçuştu!

’un yıldızları ile yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Damla Sönmez, rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil'le güldüren bir paylaşıma imza attı. Damla Sönmez ile Erkan Kolçak Köstendil’in videosu kısa sürede trend oldu. Damla Sönmez, sosyal medya hesabında oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü. 'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren 'ı getirdi. Kullanıcılar, video sonrası ikilinin Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

Çukur dizisinde yer alan Damla Sönmez, rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil'le güldüren bir paylaşıma imza attı.

Çukur dizisi oyuncuları Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in oryantal dans videosu sosyal medyada olay oldu

Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanı paylaşan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında oryantal dans yaptığı anlara yer verdi.

O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.

Bu görüntüler akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi.

Kullanıcılar, video sonrası ikilinin Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

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Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Erkan Kolçak Köstendil espriyi patlattı! Kahkahalar havada uçuştu!
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