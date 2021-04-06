Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Erkan Kolçak Köstendil espriyi patlattı! Kahkahalar havada uçuştu!

Çukur dizisinde yer alan Damla Sönmez, rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil'le güldüren bir paylaşıma imza attı.
Çukur dizisi oyuncuları Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in oryantal dans videosu sosyal medyada olay oldu
Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanı paylaşan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında oryantal dans yaptığı anlara yer verdi.
O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.
Bu görüntüler akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi.