Çukur dizisi oyuncuları Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in oryantal dans videosu sosyal medyada olay oldu

Show TV Çukur dizi oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil ve Damla Sönmez'in oryantal dans videosu paylaşımı sosoyal meday ilgi gördü! Ünlü Oyuncu Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in oryantal dans videosuna yapılan yorumlarda paylaşım; 'İbo Show'da oryantal Didem'in dansını kaçamak bakışlarla izleyen Bülent Serttaş'ı anımsattı' yorumları yapıldı.