Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ‘Yaman’ı Engin Benli: Pazarcılık da yaptım, mankenlik de...

AİLEM İÇİN AKAN SULAR DURUR



■ 'Yaman'ın kötü olmasının sebepleri neler sizce?

Aslında özünde hiçbir insan kötü doğmaz, bunu anlayabilmek için onun yaşadığı dünyayı anlamak gerekir. 'Yaman'ın çocukluğunu düşünün, içinde büyüdüğü dünyayı... Onun öğrendiği, kendini var etmek, kendini korumak. Bana benzer tarafları var. Ben de hayatı sadece gerektiği kadar ciddiye alırım. Ancak konu ailem olunca her şey durur.

■ Pazarcılık, mankenlik, pazarlamacılık yapmışsınız daha önce. Bunlar size nasıl deneyimler kattı?

Meslek lisesi sonrasında o yoldan gitseydim başka bir hayatım olabilirdi ama tiyatro kanıma girdi, konservatuvar okudum. Oyunculuk yelpazemdeki renkleri o günlere borçluyum. Bu deneyimler bana çok şey kattı.



'ABİ ÖLDÜRMESİNLER SAKIN SENİ'



■ Sokakta izleyicinin tepkisi nasıl?

Çok açık ve dürüstçe söylüyorum, "Abi ne zaman ölüyorsun, sakın ölme. Diziye renk getirdin, heyecan getirdin, lütfen öldürmesinler seni" diyorlar. Dizinin konseptinden dolayı böyle bir durum var, diziye dahil olan karakterler belirli bir zaman sonra ya da hikayeleri tamamladığında kahramanlar tarafından öldürülebiliyor.