Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ‘Yaman’ı Engin Benli: Pazarcılık da yaptım, mankenlik de...

Atv dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Yaman Korkmaz' karakterini canlandıran Engin Benli, GÜNAYDIN'a konuştu. Dizinin başarısını kuvvetli senaryosuna, üç yönetmenin incelikli çalışmasına ve değerli oyuncuların performanslarına bağlayan Benli, samimi açıklamalar yaptı.
■ 'EDHO' altı sezondur devam eden bir dizi. Takip ettiğiniz bir proje miydi?
Başlarda oğlum Rüzgar çok küçük olduğundan ve başka bir işte çalıştığımdan tümünü seyredememiş olsam da genel olarak takip ediyordum. Sınıf arkadaşım Savaş Özdemir ve beraber iş yaptığım birçok arkadaşım dizide rol alıyordu. Diziye 'Yaman Korkmaz' gibi güçlü bir karakterle dahil olmam istendiğinde, çok güzel bir rol olduğunu düşündüm. Gerçekten iyi ki de dahil olmuşum. İlk gün sete geldiğimde, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu ve Oktay Kaynarca ile sahnemiz vardı. Bana o kadar mütevazı, samimi yaklaştılar ki, hiç zorlanmadan ekibin bir parçası oldum.
MASADA ESPRİLER DE YAPILIYOR
■ Kötü adamı oynamak keyifli mi? Biliyorsunuz üç yönetmenle çalışıyoruz. Üç ayrı kişi ama aynı dili konuşuyorlar, "Bu dizide kötü adam yok, herkesin inandığı bir doğru var, herkesin bir yolu var" diyorlar. Gerçekten öyle. 'Yaman Korkmaz' için kötü bir karakter diyemem çünkü bana zamanımızın gerektirdiği bir adam gibi geliyor. Evet doğruları var, inandığı şeyler var, fakat akıllı ve mantıklı davranarak hayatta kalıyor.
■ Meşhur masada dizinin en önemli kararları alınıyor. Masada çekim durunca neler oluyor?
Çok güzel bir mekanda çekim yapılıyor, mekanın getirdiği atmosfer zaten ilk gördüğümde beni çok etkilemişti. Evet, ciddi kararlar alınıyor ve ciddi sohbetler yapılıyor. Kalabalık bir sahne olduğundan çok enerji sarf ediyoruz. Bu kadar ciddi durumda birden bakıyorsun ki Oktay Abi bir şey yapıyor, Turgut Tunçalp oradan bir espri patlatıyor... Hep beraber olmanın tadını da çıkarıyoruz diyebilirim.
AİLEM İÇİN AKAN SULAR DURUR
■ 'Yaman'ın kötü olmasının sebepleri neler sizce?
Aslında özünde hiçbir insan kötü doğmaz, bunu anlayabilmek için onun yaşadığı dünyayı anlamak gerekir. 'Yaman'ın çocukluğunu düşünün, içinde büyüdüğü dünyayı... Onun öğrendiği, kendini var etmek, kendini korumak. Bana benzer tarafları var. Ben de hayatı sadece gerektiği kadar ciddiye alırım. Ancak konu ailem olunca her şey durur.
■ Pazarcılık, mankenlik, pazarlamacılık yapmışsınız daha önce. Bunlar size nasıl deneyimler kattı?
Meslek lisesi sonrasında o yoldan gitseydim başka bir hayatım olabilirdi ama tiyatro kanıma girdi, konservatuvar okudum. Oyunculuk yelpazemdeki renkleri o günlere borçluyum. Bu deneyimler bana çok şey kattı.
'ABİ ÖLDÜRMESİNLER SAKIN SENİ'
■ Sokakta izleyicinin tepkisi nasıl?
Çok açık ve dürüstçe söylüyorum, "Abi ne zaman ölüyorsun, sakın ölme. Diziye renk getirdin, heyecan getirdin, lütfen öldürmesinler seni" diyorlar. Dizinin konseptinden dolayı böyle bir durum var, diziye dahil olan karakterler belirli bir zaman sonra ya da hikayeleri tamamladığında kahramanlar tarafından öldürülebiliyor.