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Giriş Tarihi: 6.4.2021 14:04 Son Güncelleme: 6.4.2021 14:04

Suskunluğunu bozdu! 'ın dizide yüzüne uygulanan sosyal medyanın diline düşmüştü!

Suskunluğunu bozdu! Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düşmüştü!

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen sosyal medyanın diline düşmüştü. dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırılmıştı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu olmuştu. Hülya Avşar için caps'ler bile yapılmıştı. Hülya Avşar suskunluğunu bozdu. Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi.

Hülya Avşar'ın Masumiyet dizisinde yüzüne uygulanan filtre gündem olmuştu.

Bu durumdan haberi olmadığı söyleyen Avşar 'Olan oldu' yorumunda bulundu.

Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre damga vurdu. Dizi filmin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı.

Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı.

Dizideki filtreli sahneleri sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu.

Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi. Avşar "Hepimiz şaşırdık; vala bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" dedi.

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Suskunluğunu bozdu! Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düşmüştü!
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