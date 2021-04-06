Suskunluğunu bozdu! Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düşmüştü!

Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi. Avşar "Hepimiz şaşırdık; vala bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" dedi.