Ünlü model Didem Soydan’ın itirafları bomba etkisi yaratacak! ‘Fantezi için özel ayakkabım var’

Didem Soydan, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu. İşte açıklamaları...
Hastalıkla ilgili korkum var. Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim.
Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle gördüm.
Lisede zayıflıktan ölüyordum. 35-40 kilo kadardım. Okulun en havalı kızları Harley Davidson bot giyiyor.
Tıknaz kısa boylular. Ergenliğe benden daha önce girmişler, ben ise Safinaz. Annemle bot almaya gittik. Çubuk kraker o botun içine girer mi?
Peçete biriktiriyorum. Anneannem hâlâ gittiği günlerden bana peçete topluyor. Onun hatırına devam ediyorum.
New York'a taşınırken her şeyimi dağıtmak zorunda kaldım. Kütüphanemi bile verdim.
Sevgili seçimlerimde sadece burca dikkat ettim. Belli burçlar benim hayatımda yok. Hayatımda olan insanların hepsi Eylül, Ocak arası doğmuştur.
Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var.