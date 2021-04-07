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Giriş Tarihi: 7.4.2021

Alacaklı pes etmedi dosya bilirkişiye gitti

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Alacaklı Songül Öden pes etmedi dosya bilirkişiye gitti

Oyuncu ’in yurt dışına satılan bir dizinin ücretini alamadığı gerekçesiyle açtığı arabuluculuk şartına takılınca reddedildi. Öden pes etmedi, yargılamanın devamı için harekete geçti. Tekrar görülen davada dosya bilirkişiye yönlendirildi

Oyuncu Songül Öden, rol aldığı bir dizinin yurt dışına satıldığını ve bu sebeple oradaki yayınlar için kendisine 5 bin 102 lira 12 kuruş ödeme yapılacağını ifade etmişti. Ünlü oyuncu, 2017 yılında kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle medya şirketi hakkında icra takibi başlatmıştı. İddiaya göre şirket; Öden'in ajansına ödeme yapacağını söylemişti. İcra takibinin ardından yapılan itiraza yönelik açılan davada, Öden'in dava açılmadan önce arabulucuya gitmediği tespit edildi. Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, arabuluculuk şartına uyulmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

TAZMİNAT DAVASI
Öden, medya şirketine karşı kaybettiği davanın ardından tekrar harekete geçerek Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Fikir sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davası açtı. Arabuluculuk nedeniyle reddedilen davada yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada mahkeme, dosyaya bilirkişi atadı.

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Alacaklı Songül Öden pes etmedi dosya bilirkişiye gitti
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