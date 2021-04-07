‘Bir Zamanlar Çukurova’dan Vahide Perçin sürprizi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi.Üç sezondur aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı, perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. Behramoğlu'nun tanıtımda yer alan 'Yaşadıklarından ÖğrendiğimBir Şey Var' adlı şiirinin dizelerinin bir kısmı şöyle:Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasınaÇünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandırVe hayat, sunulmuş bir armağandır insana91'inci bölüm öncesi yayınlanan tanıtımın sürprizi ise Vahide Perçin'in sesi oldu. Dizide 3 sezon boyunca 'Hünkar Yaman' karakterine hayat verip sonra ayrılan Perçin, tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.