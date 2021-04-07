‘Bir Zamanlar Çukurova’dan Vahide Perçin sürprizi

Behramoğlu şiiri ve Zeki Müren şarkısıyla özel tanıtım
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', tam üç sezondur atv ekranında perşembe gecelerinin zirvesinde yer alıyor. Dizinin, 91. bölümü öncesinde izleyicilerine sürpriz bir tanıtım geldi.
Üç sezondur aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı, perşembe gecelerinin vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', tüm hikayesini bir Ataol Behramoğlu şiiri ve bir Zeki Müren şarkısı ile anlatan çok özel bir tanıtım hazırladı. Behramoğlu'nun tanıtımda yer alan 'Yaşadıklarından Öğrendiğim
Bir Şey Var' adlı şiirinin dizelerinin bir kısmı şöyle:
Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana
VAHİDE PERÇİN'İN SESİNDEN
91'inci bölüm öncesi yayınlanan tanıtımın sürprizi ise Vahide Perçin'in sesi oldu. Dizide 3 sezon boyunca 'Hünkar Yaman' karakterine hayat verip sonra ayrılan Perçin, tanıtımda yer alan şiiri seslendirdi.