‘Gerekirse rolüm için saçımı mora boyarım’

ATV dizisi 'Akıncı'da canlandırdığı 'Cevdet Emiroğlu' karakteriyle izleyiciyle buluşan Yıldıray Şahinler, dizinin 14'üncü bölümünde saçlarını izleyicinin önünde kesti. Rolü gereği yaşadığı acılar sonrasında saçlarından vazgeçen oyuncu şöyle konuştu: "2004'te uzattığım saçlarımı iki yıl sonra bir tiyatro oyunu için kesmiştim. O zamandan beri saçımı uzatmak istiyordum ama bir türlü oynadığım rollere denk düşmemişti. Bu sezon 'Cevdet' için böyle bir imaj seçtik ve geçen yıldan beri saçımı uzattım. Saçıma yine rolüm için veda ettim." Yapımcı Mehmet Yiğit Alp'in kendisini arayıp senaryoda karakterin yeni bir hayata geçiş yapacağını, o yüzden saçlarını kestirmesini rica ettiğini belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Tiyatroda büyümüş, meslek etiğini özümsemiş biri için saç mesele değil. Yeter ki karaktere inanayım, icap ederse saçımı mora boyar öyle dolaşırım. Hiç de utanmam, mesleğimin bir nişanesi olarak gurur bile duyarım."