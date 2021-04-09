Maraşlı döndü yola devam

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, ATV'nin merakla izlenen dizisi Maraşlı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrol oyuncusu Burak Deniz, koronavirüse yakalandığı için sete kısa bir ara verilmişti. Deniz, geçtiğimiz günlerde sağlığına kavuştu.MARAŞLI ekibi, Burak Deniz'in karantina sürecinin sona ermesiyle önceki gün çekimlere başladı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizinin yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00'de ATV ekranında izleyiciyle buluşacak.