Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den romantik paylaşım
Giriş Tarihi: 11.4.2021 18:04 Son Güncelleme: 11.4.2021 18:14

Ünlü oyuncu 'un eşi 'den romantik paylaşım

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den romantik paylaşım

Sosyal medyaya eşi 'un aksine aktif kullanan stil danışmanı , yeni ve romantik bir paylaşımda bulundu. Eşi ve yakın dostlarıyla birlikte tatil yapan ikili mutlu anlarını sosyal medyada yayınladı. Ünlü stil danışmanı Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını paylaştı. İşte o romantik paylaşım...

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve arkadaşlarıyla tatil kaçamağı yaptı. Kırklareli'de bulunan bir kamp alanında tatil yapan ünlü oyuncu, eşi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

ARKADAŞLARIYLA VAKİT GEÇİRİYORLAR

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer ise arkadaşlarıyla tatilden fotoğraflar paylaştı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Sosyal medya kullanımıyla takipçilerinin beğenisi de kazanan Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını da paylaştı. Dizer, fotoğrafın altına ise kapl emojisi koymayı ihmal etmedi.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DE SEVGİLİSİYLE EŞLİK ETTİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir dizi hazırlığında olan ve dizi için çalışmalara başlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de sevgilisi ünlü oyuncu Burak Yamantürk ile Tatlıtuğ çiftine eşlik etti.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den romantik paylaşım
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