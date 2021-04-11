Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den romantik paylaşım

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve arkadaşlarıyla tatil kaçamağı yaptı. Kırklareli'de bulunan bir kamp alanında tatil yapan ünlü oyuncu, eşi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.
ARKADAŞLARIYLA VAKİT GEÇİRİYORLAR
Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer ise arkadaşlarıyla tatilden fotoğraflar paylaştı.
ROMANTİK PAYLAŞIM
Sosyal medya kullanımıyla takipçilerinin beğenisi de kazanan Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğrafını da paylaştı. Dizer, fotoğrafın altına ise kapl emojisi koymayı ihmal etmedi.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DE SEVGİLİSİYLE EŞLİK ETTİ
Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir dizi hazırlığında olan ve dizi için çalışmalara başlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de sevgilisi ünlü oyuncu Burak Yamantürk ile Tatlıtuğ çiftine eşlik etti.