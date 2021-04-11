Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den romantik paylaşım

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DE SEVGİLİSİYLE EŞLİK ETTİ

Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir dizi hazırlığında olan ve dizi için çalışmalara başlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci de sevgilisi ünlü oyuncu Burak Yamantürk ile Tatlıtuğ çiftine eşlik etti.