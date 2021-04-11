Ünlü Youtuber Enes Batur'un doğum günü partisini polis bastı! Tüm koronavirüs kurallarını hiçe saydı!

Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye'de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de 'neden yapamayayım ki bu işi' dedim. Çok istekliydim bu konuda. Tabii maddi imkansızlıklar vardı, pes etmeyi seven bir insan değilim çabaladım oldu" dedi.