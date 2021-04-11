Ünlü Youtuber Enes Batur'un doğum günü partisini polis bastı! Tüm koronavirüs kurallarını hiçe saydı!

23. yaş gününü kutlayan ünlü Youtuber Enes Batur'un evini polis bastığı iddia edildi. Birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı konuşuluyor.
Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisler tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi. İddiaya göre; Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3,500 TL cezai işlem uygulandı.
KARANTİNADAN KAÇTI
Enes Batur, geçtiğimiz yıl karantina kurallarını hiçe saymıştı. Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti.
Filyasyon ekipleri Enes Batur'un Beykoz'daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı. Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
Türkiye'de en çok izlenen YouTuber'ların başında gelen Enes Batur, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki 'Gör Beni' programında bilinmeyenlerini anlattı.
"ÇOK İSTEKLİYDİM"
Armağan Çağlayan'ın "Siz ne oldu da YouTube kanalını-açmaya karar verdiniz?" sorusuna yanıt veren Enes Batur, "Youtube ilk kurulduğunda takip etmeye başladım. Yurtdışından rastgele insanları takip ediyordum.
Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye'de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de 'neden yapamayayım ki bu işi' dedim. Çok istekliydim bu konuda. Tabii maddi imkansızlıklar vardı, pes etmeyi seven bir insan değilim çabaladım oldu" dedi.
Bu kanalı açmaktaki amacından da bahseden Enes, "Youtube para için başlamak benim dönemimde imkansızdı. Şu anda giren insanların temel amacı o oluyor, böyle bir sektör var ve para kazanmak için girilebilir. Ben bunu yanlış bulmuyorum. Sevdiğin işi yapınca para da kazanmalısın" ifadelerini kullandı.
"EĞLENMEK İÇİN KULLANIYORDUM"
Para kazanma amacı olmadığı söyleyen Batur "Ben başladığımda dediğim gibi 15 bin takipçili hesaplar vardı. Para kazanma özelliği yoktu. O zaman liseli bir gencin de para kazanmak değildir amacı… Ailesinde harçlık alan bir gençtim ben. Orayı eğlenmek için kullanıyordum. Aslında çok fazla arkadaşım yoktu ilk okulda lisede! Orada kendime yeni arkadaşlar edinmeye zorluyordum. İlk arkadaşım, yıllardır en yakın arkadaşım diyebileceğim insanı orada tanıdım" diye konuştu.