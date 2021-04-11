Usta oyuncu Buket Dereoğlu’nun Instagram hesabı çalındı! Takipçilerini böyle uyardı

Arkadaşlar Merhaba, bir kez daha uyarmak istedim sizleri. Hesabım @bdereoglu 1 hafta önce çalındı. Ve bu şebeke ben gibi birçok ünlü yada tanınmış kişiyi mağdur etmekte. Bu hesap üzerinden gelen hiç bir mesaja yanıt vermeyin. Ve bir de yanda paylaştığım telefon numarası var. Oradan (ya da bilmediğimiz başka numaralar olabilir)para ve bilgi istiyorlar. Lütfen şikayetçi olun. Ben gerekli tüm yazışma ve görüşmeleri yaptım! Çok ciddi bir saldırı var hepimize! Bu demek oluyor ki sosyal medya üzerinden tanıdık tanımadık kimse ile konuşmayın.