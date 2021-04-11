Haberler Günaydın Haberleri Usta oyuncu Buket Dereoğlu’nun Instagram hesabı çalındı! Takipçilerini böyle uyardı
Giriş Tarihi: 11.4.2021 18:10 Son Güncelleme: 11.4.2021 18:10

Usta oyuncu ’nun hesabı çalındı! Takipçilerini böyle uyardı

Usta oyuncu Buket Dereoğlu’nun Instagram hesabı çalındı! Takipçilerini böyle uyardı

Ünlülerin başı 'larla dertte. Usta oyuncu ’nun hesabı . Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu’nun sosyal medya hesabı hacker’lar tarafından ele geçirildi. Buket Dereoğlu, sosyal medya sayfasından takipçilerine seslendi. 40,7 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını geri alamayan Buket Dereoğlu, çalınan hesabıyla ilgili takipçilerine uyarıda bulundu.

Instagram hesaplarını hack'leyen hacker grubu, bu kez hedef olarak Buket Dereoğlu'nu seçti. Hacker'lar ünlü oyuncunun Instagram hesabını ele geçirerek, takipçilerinden para istedi.

Buket Dereoğlu, sosyal medya sayfasından takipçilerine seslendi. 40,7 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını geri alamayan Buket Dereoğlu, sosyal medyadan takipçilerin böyle uyardı:

Arkadaşlar Merhaba, bir kez daha uyarmak istedim sizleri. Hesabım @bdereoglu 1 hafta önce çalındı. Ve bu şebeke ben gibi birçok ünlü yada tanınmış kişiyi mağdur etmekte. Bu hesap üzerinden gelen hiç bir mesaja yanıt vermeyin. Ve bir de yanda paylaştığım telefon numarası var. Oradan (ya da bilmediğimiz başka numaralar olabilir)para ve bilgi istiyorlar. Lütfen şikayetçi olun. Ben gerekli tüm yazışma ve görüşmeleri yaptım! Çok ciddi bir saldırı var hepimize! Bu demek oluyor ki sosyal medya üzerinden tanıdık tanımadık kimse ile konuşmayın.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?

Ne kadar inandırıcı olsa bile aman bunların tuzağına düşmeyin! Adamlar bu işi meslek edinmiş, sahtekârlık suçtur! Bana yardım yada destek talebinde de bulunmayınız, hem avukatlarım hem bilgi işlem merkezinden arkadaşlarım sağ olsunlar konuya vakıf. Güvenlik sebebiyle bu tür yardım, kurtarma talebi yada hesabımla ilgili hiç bir soruya cevap vermeyeceğim.

Benim için hesabımı geri almak falan önemli değil! Varolan takipçi sayıma hatta fazlasına ben olduğum sürece zaten ulaşabilirim. Endişem siz tanıdığım-tanımadığım bu profil ile ya da tüm sosyal medya içerisinde buluşabildiğim dostlarıma zarar gelmemesidir. Bu kadar detaylı yazma sebebim ise çalınmış olan @bdereoglu hesabımın başında ki ahlaksız hırsızların ne kadar aciz ve cahil olduklarını bir kez de buradan ifade etmek! Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
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Usta oyuncu Buket Dereoğlu’nun Instagram hesabı çalındı! Takipçilerini böyle uyardı
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