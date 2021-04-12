Maraşlı 13. bölümüyle nefesleri kesecek! Sergideki tuzak Maraşlı'yı zora sokuyor!

MARAŞLI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?