Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yine gönülleri fethetti

Yardımsever çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yine işbaşında. Ramazan ayını es geçmeyen Sinem Kobal, ihtiyacı olan bin aile için yardım paketi hazırlattı. 3 kişilik ekip kuran Kobal, bir kez daha gönülleri fethetti.