Yardımsever çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yine işbaşında. Ramazan ayını es geçmeyen Sinem Kobal, ihtiyacı olan bin aile için yardım paketi hazırlattı. 3 kişilik ekip kuran Kobal, bir kez daha gönülleri fethetti.
Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu yine gönülleri fethetti.
Takvim'in haberine göre; Daha önce kızları Lalin'in 40'ı çıkınca ihtiyaç sahiplerine yardım eden Sinem Kobal, Ramazan ayını da es geçmedi.
Güzel oyuncu, mübarek ayda yardıma muhtaç bin aileye erzak yardımı yapmak için kolları sıvadı.
Yakın çevresine de çağrıda bulunan Kobal, ihtiyacı olan insanlara daha rahat ulaşabilmek için 3 kişilik ekip kurdu.
BU İLK DEĞİL
Kobal'ın yaptığı yardımın gizli kalması içinde titizlikle çalıştığı öğrenilirken Kenan İmirzalıoğlu'da eşine tam destek verdiği öğrenildi.
5 buçuk aylık kızlarıyla evliliklerini taçlandıran ikili, bir kez daha gönülleri fethetti.
Bu arada geçtiğimiz aylarda da birçok aileye erzak dağıtımı yapan ünlü çift, Türkiye'nin dört bir yanındaki miniklere de kırtasiye ve kışlık giysi yardımında bulunarak takdir toplamıştı.
FİDAN DİKMİŞLERDİ
Ünlü çiftin hayran kitlesi de tıpkı onlar gibi sosyal projelere duyarlılığıyla biliniyor.