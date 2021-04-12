Son dakika Magazin haberleri: Bodrum'da kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ adliyeye sevk edildi

OLAYDA KULLANILAN TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanılan 7.65 mm çapında bir tabanca da ele geçirildi.