Bodrum Rallisi olaylı bitti

'KAZADA İHMAL VAR' DEDİLER 3 KİŞİYİ DÖVÜP 1 KİŞİYİ SİLAHLA YARALADILAR

Bodrum'da düzenlenen, bölge sakinlerinin de evlerinin önünden ve bahçelerinden izlediği rallide, otomobiller keskin virajlardan geçerken heyecanlı anlar yaşandı. Yarış otomobillerinden biri virajı alamayarak devrildi. Parkurda ayrıca başka ufak çapta kazalar da yaşandı. Otomobildeki sporcuların kazayı yaralanmadan atlattığı belirtildi. Ancak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının birinci ayağı olan Bodrum Ralli'sinin kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. Üstündağ ve beraberindeki dört kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla suçladı. Komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.



POLİS MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, ihmalkarlıkla suçladığı federasyon yetkililerinden 3 kişiyi darp etti. Üstündağ'ın yanındaki H.K. ise arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Üstündağ ve yanındaki 4 kişi gözaltına alındı.



'YASAL SÜREÇ BAŞLATTIK'

YAŞANAN olay sonrası TOSFED şu açıklamayı yaptı: "Bodrum Rallisi'nin ödül töreninin tamamlanmasının ardından, birkaç kişiden oluşan bir grup; 'yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine' dair asılsız bir ihmal iddiasında bulundu. Organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırdı; kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darp etti, kendi grupları içinde yer alan bir kişiyi silahla yaraladı. Emniyet güçlerimiz bu üzücü olaya hemen müdahale etti ve akabinde yasal süreç başlatıldı. TOSFED olarak sürecin sonuna kadar takipçisiyiz."