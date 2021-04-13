Son dakika | Beyza Güneş ve Kubilay Aka'nın uyurken fotoğraf paylaşma davasında 8 yıl şoku!

'SEN DE ARTIK YAŞAMAYACAKSIN'

Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasında sular durulmuyor. Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.