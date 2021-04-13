Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırıldı! Kötü haber geldi

Usta oyuncu Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncuya acil serviste müdahale edildi.
Hürriyet'in haberine göre; Yapılan ilk müdahalenin ardından Sergen'in, tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Oyuncunun gün içerisinde de halsiz olduğu öğrenildi. Rahatsızlığının sebebi henüz net olmayan Sergen'e koronavirüse yakalanma ihtimaliyle COVID-19 testi yapıldığı bilgisi verildi.
KORONA DEĞİL AKCİĞER ENFEKSİYONU
Burak Sergen'in koronavirüs testlerinin sonucu dün gece açıklandı. Ünlü oyuncunun iki Covid testi de negatif çıktı. Yapılan açıklamada; Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır.
Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. ' ifadelerine yer verildi.