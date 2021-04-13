Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen apar topar hastaneye kaldırıldı! Kötü haber geldi

KORONA DEĞİL AKCİĞER ENFEKSİYONU

Burak Sergen'in koronavirüs testlerinin sonucu dün gece açıklandı. Ünlü oyuncunun iki Covid testi de negatif çıktı. Yapılan açıklamada; Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır.