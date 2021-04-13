Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in aile kütüğünü 34 kez incelemişler!

Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in kimlik bilgilerini ele geçiren polisler POLNET üzerinden hukuka aykırı bir şekilde sorguladı. Olay geçtiğimiz yıllarda Antalya'da meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattına elektronik posta üzerinen gelen bir ihbar mailinde sanatçı Halit Ergenç'in kişisel veri niteliği taşıyan kimlik bilgilerinin yetkili olunmadığı halde hukuka aykırı bir şekilde POLNET Ekip-4 projesi üzerinden sorgulandığı anlatıldı.
İZİNSİZ SORGUYU YAPAN POLİSLER TESPİT EDİLDİ
İhbarı değerlendiren emniyet güçleri yaptığı araştırmada söz konusu izinsiz sorgulamayı Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 3 polis memurunun yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı polis memurları hakkında soruşturma başlattı. Savcılık soruşturma kapsamında şüpheli polislerin sorgu sistemlerine girerek incelemelerde bulundu.
34 KEZ AİLE BİLGİLERİNİ İNCELEDİLER
Yapılan incelemelerde polis memurlarından H.S.'nin herhangi bir gerekçe veya gereklilik bulunmamasına rağmen farklı saat dilimleri içerisinde iki kez Halit Ergenç'in aile kütüğü bilgilerini sorguladığı ortaya çıktı. polis memurlarından Y.K., ve A.S.'nin farklı tarihlerde toplamda 34 kez aile kütüğü bilgilerini sorguladığı belirlendi.
6 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 3 polis memuru hakkında 'Zincirleme Olarak Kamu Görevlisi Tarafından Görevinin Verdiği Yetkili Kötüye Kullanmak Suretiyle Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 3 polis memuru ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.