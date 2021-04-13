Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in aile kütüğünü 34 kez incelemişler!

34 KEZ AİLE BİLGİLERİNİ İNCELEDİLER

Yapılan incelemelerde polis memurlarından H.S.'nin herhangi bir gerekçe veya gereklilik bulunmamasına rağmen farklı saat dilimleri içerisinde iki kez Halit Ergenç'in aile kütüğü bilgilerini sorguladığı ortaya çıktı. polis memurlarından Y.K., ve A.S.'nin farklı tarihlerde toplamda 34 kez aile kütüğü bilgilerini sorguladığı belirlendi.