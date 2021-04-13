Uyurken fotoğraf paylaşma davası

Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasında sular durulmuyor. Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.SAVCILIK yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Ünlü oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istedi. Güneş'in ise Kubilay Aka'nın, haberi olmadan uyurken çektiği fotoğrafını paylaşarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 8 yıl hapsi istendi.