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Giriş Tarihi: 13.4.2021

davası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Uyurken fotoğraf paylaşma davası

’nın uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa eden eski sevgilisi hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Güneş'i tehdit edip hakaret mesajı atan oyuncu Aka’nın da 4 yıla kadar hapsi isteniyor

'SEN DE ARTIK YAŞAMAYACAKSIN'
Kubilay Aka ile bir dönem kısa ilişki yaşadığı Beyza Güneş arasında sular durulmuyor. Aka, eski sevgilisine dönmek isteyince Güneş, bu duruma sinirlenip oyuncunun cinsel içerikli mesajlarını ve uyurken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada ifşa etmişti. Aka da Güneş'e, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k.....sın'' mesajı atıp tehdit etti.

KARŞILIKLI DAVA AÇILDI
SAVCILIK yürütülen soruşturma sonunda Kubilay Aka ve Beyza Güneş hakkında karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir dava açtı. Ünlü oyuncunun tehdit ve hakaretten 4 yıla kadar hapsini istedi. Güneş'in ise Kubilay Aka'nın, haberi olmadan uyurken çektiği fotoğrafını paylaşarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan 8 yıl hapsi istendi.
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Uyurken fotoğraf paylaşma davası
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