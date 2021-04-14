Maraşlı’nın Mahur’u rehin alması seyirciyi şaşırttı

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı'nın önceki akşamki bölümünde; 'Behram', İlhan ve ailesinden intikamını almak istedi. İlhan'a tanıdığı iki saat süre sonunda teslim olmazsa 'Mahur' ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen 'Behram', 'Maraşlı'nın kontrolü ele almasıyla başarılı olamadı. Salonunun etrafına saran polisler 'Maraşlı'yı suçlu gördükleri için tutuklamak istedi. 'Mahur'un zarar görmemesi için 'İlhan', 'Behram'a teslim oldu. 'İlhan'ın hayatını kurtarmak için 'Maraşlı' aldığı hızlı kararla 'Mahur'u rehin aldı.