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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Maraşlı’nın Mahur’u rehin alması seyirciyi şaşırttı

Maraşlı’nın Mahur’u rehin alması seyirciyi şaşırttı

Başrollerini ile ’un paylaştığı dizisi Maraşlı’nın önceki akşam yayınlanan bölümünde tansiyon yükseldi. Behram’ın, Mahur’un sergisine düzenlediği saldırı nefes kesti. Maraşlı, İlhan’ın hayatını kurtarmak için Mahur’u rehin aldı. Maraşlı’nın beklenmeyen hamlesi sosyal medyada çok konuşuldu

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı'nın önceki akşamki bölümünde; 'Behram', İlhan ve ailesinden intikamını almak istedi. İlhan'a tanıdığı iki saat süre sonunda teslim olmazsa 'Mahur' ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen 'Behram', 'Maraşlı'nın kontrolü ele almasıyla başarılı olamadı. Salonunun etrafına saran polisler 'Maraşlı'yı suçlu gördükleri için tutuklamak istedi. 'Mahur'un zarar görmemesi için 'İlhan', 'Behram'a teslim oldu. 'İlhan'ın hayatını kurtarmak için 'Maraşlı' aldığı hızlı kararla 'Mahur'u rehin aldı.
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Maraşlı’nın Mahur’u rehin alması seyirciyi şaşırttı
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