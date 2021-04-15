‘Dünya piyasaları bizim şarkıcılarımıza açık değil’

Şarkıcı Bendeniz, diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kendisine dünya starı olma hedefi koyan Aleyna Tilki'ye pek şans vermediğini belirtip "Hangi arkadaşımız olursa olsun, dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" diye konuştu.Kimsenin kimseyi destekleme gibi zorunluluğu olmadığını söyleyen şarkıcı "Kimse kimse için bir şey yapamaz, herkes kendi derdinde. Enerji meselesi, enerji tutuyorsa destekler" dedi.Bendeniz "Sizce pop müziğin popülaritesi bitti mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Tüm dünyada geçerli, yapılan müzikleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden beter. Geçmişten birtakım şarkılar alınıp yeniden empoze ediliyor. Türk popu uzun zamandır düşüş eğilimde ama bunun birçok nedeni var; yapanlarla da, dinleyenlerle de ilgili bir sürü problemler var."