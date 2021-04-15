Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a gönderme: Bir onun arabasına bakın bir de benimkine...

Pınar Altuğ, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Çiftin ayrı araçlara binmesi dikkatlerden kaçmadı.

"AYRI ARAÇLARA BİNİYORUZ AMA AYNI EVE GİDİYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre; muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan, "Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz" diyerek, espri yaptı.

YAĞMUR, ÇAMUR SEVİYOR

Pınar Altuğ da muhabirlerin ricası üzerine aracının kapısını açıp poz verdi.

Leopar desenli mini eteği ve ona uygun maskesiyle dikkat çeken Altuğ, Atacan'ın aracındaki çamur izlerini muhabirlere göstererek eşine takıldı: "Bir onun aracına bakın, bir de benimkine. O çamur seviyor."