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Giriş Tarihi: 15.4.2021 12:31 Son Güncelleme: 15.4.2021 12:39

'dan eşi 'a gönderme: Bir onun arabasına bakın bir de benimkine...

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a gönderme: Bir onun arabasına bakın bir de benimkine...

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini eşi ve kızı 'la geçiren güzel oyuncu Atacan, sosyal medya paylaşımlarıyla da karantinanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başardı. Geçtiğimiz günlerde 13. evlilik yıl dönümlerini kutlayan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti 'de objektiflere yakalandı. Yağmur Atacan, "Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz" diyerek, espri yaptı. Araçlarını yan yana park eden çiftten Pınar Altuğ ise "Bir onun arabasına bakın bir de benimkine" sözleriyle eşi Yağmur Atacan'a göndermede bulundu.

Pınar Altuğ, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Yağmur Atacan ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Çiftin ayrı araçlara binmesi dikkatlerden kaçmadı.

"AYRI ARAÇLARA BİNİYORUZ AMA AYNI EVE GİDİYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre; muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yağmur Atacan, "Sosyal mesafeye nasıl uyuyoruz, görüyorsunuz değil mi? Eşimle ayrı araçlara biniyoruz ama aynı eve gidiyoruz" diyerek, espri yaptı.

YAĞMUR, ÇAMUR SEVİYOR

Pınar Altuğ da muhabirlerin ricası üzerine aracının kapısını açıp poz verdi.

Leopar desenli mini eteği ve ona uygun maskesiyle dikkat çeken Altuğ, Atacan'ın aracındaki çamur izlerini muhabirlere göstererek eşine takıldı: "Bir onun aracına bakın, bir de benimkine. O çamur seviyor."

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a gönderme: Bir onun arabasına bakın bir de benimkine...
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