Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı

Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" diyerek dua istedi.