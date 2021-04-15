Son Dakika Magazin Haberleri: Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı

Burak Sergen geçtiğimiz pazartesi akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çeken ünlü oyuncu, yoğun bakıma alındı. Sergen'in ardından oğlu Cansın'ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan Burak Sergen'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Sergen'in rol aldığı dizinin yapım şirketi MedYapım, "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in Covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.
OĞLU DA VİRÜSE YAKALANDI
Burak Sergen'in ardından Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cansın Sergen'in de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
11 yaşındaki Cansın Sergen'in hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.
Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" diyerek dua istedi.