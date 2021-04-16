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Giriş Tarihi: 16.4.2021 16:11 Son Güncelleme: 16.4.2021 16:12

Kanlı yüzleşme! ’nın 14. Bölümünde bakın neler olacak!

Kanlı yüzleşme! Maraşlı’nın 14. Bölümünde bakın neler olacak!

Ekranlarının fenomen yapımlarından "", her pazartesi 'de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini (Maraşlı), (), (), (), (Savaş), (İlhan), () ve (Necati) gibi isimlerin paylaştığı Maraşlı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Maraşlı’nın 14. Bölümünde bakın neler olacak!

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır.

Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler. Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

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Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler. Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!

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Kanlı yüzleşme! Maraşlı’nın 14. Bölümünde bakın neler olacak!
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