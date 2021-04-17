Çocuklarımı yurt dışına kaçırdı

Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında sular durulmuyor. Elles, bir süre önce İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ikiz çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş'ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia ederek nafaka bağlanmasını talep etmişti. Taraflar arasında dava devam ederken şoke eden bir gelişme yaşandı. Göğüş, Elles'in Milat ve Melodi isimli ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını ileri sürdü.Göğüş, çocuklarını görmek için daha önce de Elles'in ikamet ettiği Beşiktaş'taki evine gittiğini ikizlerinin bakıcısının kapıyı açmadığını, polisi arayarak çocuklarını görmek için yardım istediğini ifade etti. Göğüş, evin kapısının Elles tarafında kilitlenlediğini polislerin tutanak altına aldığını belirtti. Göğüş, Elles'in yılın yarısını yurt dışında geçirdiğini bu yüzden çocuklarının sesine bile hasret kaldığını da belirtti.Konuyla ilgili GÜNAYDIN'ın kendisine ulaştığı Wilma Elles, avukatıyla bir görüşme yapacağını sonra konuşacağını belirtti. Elles, ardından olayın mahkemeye yansıması halinde açıklama yapacağını, şu aşamada konuşmak istemediğini belirtti.