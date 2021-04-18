‘Kendimi ekranda buluyorum’

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta ünlü sanatçı Meral Çetinkaya'yı ağırladı. Meral Çetinkaya, küçüklüğünde oyuncu olmanın düşünü kurmadığını söyledi. Ayrıca Çetinkaya, "Teşekkür ediyorum beni aralarına alan tüm yapımlara. Ama hiçbirinden tatmin değilim. Onun için bazen izlemek ızdırap oluyor. Sesim şöyle olmalıydı, böyle yapmalıydım, diyorum. Ama yine de garip bir şey var, ben oralarda olmak istiyorum. Bütün acısına rağmen istiyorum, onsuz kalmayayım. Ben bu yaşadığımız dünyaya uyum sağlayamadım. Ben hayatı; sinemanın, ekranın ve sahnenin üstünde, o dünyada buluyorum. Ağlasam da, gülsem de orada olmak istiyorum, hep sonuna kadar" diye konuştu.