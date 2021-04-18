Lalin adına köy okullarına kütüphane yaptırıyor

KENAN İmirzalıoğlu'ndan anlamlı hareket! İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, beş yıl önce evlenmiş ve Ekim ayında doğan kızları Lalin ile mutluluklarını taçlandırmıştı. Çift, kızlarının 40'ı çıktıktan sonra ihtiyaç sahiplerine kırtasiye ve kışlık kıyafet yardımında bulunmuştu. Ünlü oyuncu, bu kez köy okulları için kolları sıvadı.ÜNLÜ oyuncu Doğu'da yer alan köy okullarında öğrenim gören öğrenciler için Lalin adına bir kütüphane açmaya karar verdi. İmirzalıoğlu ile Kobal çifti, her detayı en ince ayrıntısına kadar düşündü. Çocukların kitapları huzurlu ve rahat bir ortamda okumaları için özel bir dekorasyon yapılacağı öğrenildi.