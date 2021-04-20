Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in son durumu! Duruşma sonrası arkadaşı konuştu

SAĞLIK DURUMUNU AKTARDI

İsmini paylaşmak istemeyen tanık, ünlü oyuncunun tedavisinin yoğum bakımda sürdüğünü, durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak olumsuz bir durum gerçekleşmediğini aktardı. Yakın dostu, ayrıca Burak Sergen'in tedavi sürecinde çok sıkıldığını, bunaldığını ve bu nedenle doktorların ünlü oyuncuyu entübe edip etmemekte kararsız kaldıklarını dile getirdi.