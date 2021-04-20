Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in son durumu! Duruşma sonrası arkadaşı konuştu

60 yaşındaki usta oyuncu, Işıl Sergen ile olan 19 yıllık evliliklerini yaklaşık 3 yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Evliliklerini bitirmelerinin ardından, eski eşine Sergen soyadını kullanması için önce izin verdiğini belirten ünlü oyuncu, "Artık buna rızam yoktur" demişti.
SOYAD DAVASI
Sergen, "Aramızda husumet oluştu. Soyadımı kullanması, özel ve sosyal hayatımda soruna yol açacaktır" diyerek Aile Mahkemesi'ne başvurup dava açmıştı. Gizlilik kararı aldırılan dava görülmeye devam etti.
TANIK DİNLENDİ
Aile Mahkemesi'nde bugün basına kapalı olarak görülen davada, Burak Sergen'in yakın dostu tanık sıfatıyla dinlendi. Ünlü oyuncunun neden soyadını kullanmak istemediğini mahkeme huzurunda tekrarlayan tanık, çıkışta, koronavirüsle mücadele eden ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
SAĞLIK DURUMUNU AKTARDI
İsmini paylaşmak istemeyen tanık, ünlü oyuncunun tedavisinin yoğum bakımda sürdüğünü, durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak olumsuz bir durum gerçekleşmediğini aktardı. Yakın dostu, ayrıca Burak Sergen'in tedavi sürecinde çok sıkıldığını, bunaldığını ve bu nedenle doktorların ünlü oyuncuyu entübe edip etmemekte kararsız kaldıklarını dile getirdi.