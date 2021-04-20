Haberler Günaydın Haberleri Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in son durumu! Duruşma sonrası arkadaşı konuştu
Giriş Tarihi: 20.4.2021 14:28 Son Güncelleme: 20.4.2021 14:51

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 'in son durumu! Duruşma sonrası arkadaşı konuştu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in son durumu! Duruşma sonrası arkadaşı konuştu

Koronavirüsle savaşan usta oyuncu , eski eşi 'in kendi soyadını kullanmaması için dava açmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun tanık olarak dinlenen arkadaşı, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son durumla ilgili bilgi verdi.

60 yaşındaki usta oyuncu, Işıl Sergen ile olan 19 yıllık evliliklerini yaklaşık 3 yıl önce anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Evliliklerini bitirmelerinin ardından, eski eşine Sergen soyadını kullanması için önce izin verdiğini belirten ünlü oyuncu, "Artık buna rızam yoktur" demişti.

SOYAD DAVASI

Sergen, "Aramızda husumet oluştu. Soyadımı kullanması, özel ve sosyal hayatımda soruna yol açacaktır" diyerek Aile Mahkemesi'ne başvurup dava açmıştı. Gizlilik kararı aldırılan dava görülmeye devam etti.

TANIK DİNLENDİ

Aile Mahkemesi'nde bugün basına kapalı olarak görülen davada, Burak Sergen'in yakın dostu tanık sıfatıyla dinlendi. Ünlü oyuncunun neden soyadını kullanmak istemediğini mahkeme huzurunda tekrarlayan tanık, çıkışta, koronavirüsle mücadele eden ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

SAĞLIK DURUMUNU AKTARDI

İsmini paylaşmak istemeyen tanık, ünlü oyuncunun tedavisinin yoğum bakımda sürdüğünü, durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak olumsuz bir durum gerçekleşmediğini aktardı. Yakın dostu, ayrıca Burak Sergen'in tedavi sürecinde çok sıkıldığını, bunaldığını ve bu nedenle doktorların ünlü oyuncuyu entübe edip etmemekte kararsız kaldıklarını dile getirdi.

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Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in son durumu! Duruşma sonrası arkadaşı konuştu
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