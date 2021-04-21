Son dakika: Meral Kaplan'a mahkemeden şok! Eski manken Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu...

YENİ BİR DAVA EKLENDİ

Geçtiğimiz günlerde iddiaya göre Kaplan, geçen yıl 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitmişti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etmişti, ardından da saldırmıştı . Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.