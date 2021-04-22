Akıncı'da İstanbul'u bekleyen büyük tehlike!

Atv ekranlarının fenomen dizilerinden olan Akıncı, yine dopdolu bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı | Video
Başrollerini Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste) ve Ayça Erturan (Filiz) gibi isimlerin paylaştığı Akıncı'nın yeni bölüm detayları merak ediliyor. İşte 17. bölümüyle ekrana gelecek olan Akıncı'nın detayları...
17.Bölüm:
Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır.
Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir.
Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir.
Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir.