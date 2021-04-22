Akıncı'da İstanbul'u bekleyen büyük tehlike!

Başrollerini Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste) ve Ayça Erturan (Filiz) gibi isimlerin paylaştığı Akıncı'nın yeni bölüm detayları merak ediliyor. İşte 17. bölümüyle ekrana gelecek olan Akıncı'nın detayları...