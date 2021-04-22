Yeni anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli Moskova Uluslararası Film Festivali'nde

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, 3 ay önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli mayolu pozları ile çok konuşulmuştu. Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti.

MERYEM UZERLİ MOSKOVA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ'NDE

Hamilelik kilolarını hızla verdiği gözlenen Meryem Uzerli, bugün Moskova'daydı. Moskova Uluslararası Film Festivali'ne katılan Uzerli fit görüntüsüyle de kırmızı halıda bütün dikkatleri üzerine topladı.

ELBİSESİNİ RUS MODACI TASARLADI

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ve modacısı sosyal medyadan kırmızı halı öncesi paylaşımda bulundu.