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Giriş Tarihi: 23.4.2021 10:03 Son Güncelleme: 23.4.2021 10:03

Kızının velayetini kaybeden isyan etti: Ben o evde öldürülüyordum

Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan isyan etti: Ben o evde öldürülüyordum

Ünlü oyuncu ve eski manken ve iş adamı 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. 2015 yılında kızları Eda'yı kucaklarına alan Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu çifti şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde davada karar çıktı. Boşanma davasında üzülen taraf 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan oldu. Dava sonrası ilk kez konuşan Meral Kaplan yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Oyuncu Meral Kaplan ile dört yıldır boşanma davaları devam eden işadamı Erhan Kanioğlu ile önceki gün boşandı. Mahkemenin çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini baba Erhan Kanioğlu'na vermesi üzerine gözyaşlarına boğulan Kaplan yaşadığı o zorlu süreci ilk kez TGRT Haber'e anlattı.

'BEN O EVDE ÖLDÜRÜLÜYORDUM'

Yayında güçlükle konuşan Meral Kaplan, davayı tam olarak neden kaybettiğini bilmediğini ifade ederken, 'Böyle bir kaybetme şekli yok' diyen Kaplan "Velayet bendeyken çocuğumu kaçırıyor getirmiyor. 6 senedir çocuğuma annemle biz baktık. Bezdirme politikaları uyguladılar. Kendisinin bu dört senelik süreçte birlikte yaşadığı kadın ya da kadınlar var. Bu davada ben o evde öldürülüyordum buna hiç değinmedim ben evden yalın ayak kaçtım" iddiasında bulundu.

'KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNADILAR'

Mal paylaşımının kendisini ilgilendirmediğine dikkat çeken Kaplan "Benim çocuğum gitmiş ne önemi var ki. Kızımı artık her ayın birinci haftası iki günü ve üçüncü haftası iki günü ayda dört gün görebilecekmişim. Avrupa pasaportu var istediği yere götürebilir" dedi.

Mücadelesinin süreceğini vurgulayan Kaplan "Velayet bendeyken çocuğu alıp getirmeyen adam çocuğu alınca bana gösterir mi sizce? Dava açılmadan önce de zaten beni tehdit etmişlerdi. Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar" şeklinde konuştu.

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Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan isyan etti: Ben o evde öldürülüyordum
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