Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan isyan etti: Ben o evde öldürülüyordum

'BEN O EVDE ÖLDÜRÜLÜYORDUM'

Yayında güçlükle konuşan Meral Kaplan, davayı tam olarak neden kaybettiğini bilmediğini ifade ederken, 'Böyle bir kaybetme şekli yok' diyen Kaplan "Velayet bendeyken çocuğumu kaçırıyor getirmiyor. 6 senedir çocuğuma annemle biz baktık. Bezdirme politikaları uyguladılar. Kendisinin bu dört senelik süreçte birlikte yaşadığı kadın ya da kadınlar var. Bu davada ben o evde öldürülüyordum buna hiç değinmedim ben evden yalın ayak kaçtım" iddiasında bulundu.