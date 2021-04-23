Kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan isyan etti: Ben o evde öldürülüyordum

Oyuncu Meral Kaplan ile dört yıldır boşanma davaları devam eden işadamı Erhan Kanioğlu ile önceki gün boşandı. Mahkemenin çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayetini baba Erhan Kanioğlu'na vermesi üzerine gözyaşlarına boğulan Kaplan yaşadığı o zorlu süreci ilk kez TGRT Haber'e anlattı.
'BEN O EVDE ÖLDÜRÜLÜYORDUM'
Yayında güçlükle konuşan Meral Kaplan, davayı tam olarak neden kaybettiğini bilmediğini ifade ederken, 'Böyle bir kaybetme şekli yok' diyen Kaplan "Velayet bendeyken çocuğumu kaçırıyor getirmiyor. 6 senedir çocuğuma annemle biz baktık. Bezdirme politikaları uyguladılar. Kendisinin bu dört senelik süreçte birlikte yaşadığı kadın ya da kadınlar var. Bu davada ben o evde öldürülüyordum buna hiç değinmedim ben evden yalın ayak kaçtım" iddiasında bulundu.
'KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNADILAR'
Mal paylaşımının kendisini ilgilendirmediğine dikkat çeken Kaplan "Benim çocuğum gitmiş ne önemi var ki. Kızımı artık her ayın birinci haftası iki günü ve üçüncü haftası iki günü ayda dört gün görebilecekmişim. Avrupa pasaportu var istediği yere götürebilir" dedi.