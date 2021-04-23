Son dakika: Sürpriz aşk kısa sürdü! Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ı tek kalemde sildi!

'Yasak Elma' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bir süredir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrıldıkları iddia edildi.
Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi. Gökhan Alkan ise sosyal medya hesabından fotoğrafları silmedi. Çift sosyal medyadan birbirlerini halen takip ediyor.