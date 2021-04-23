Ünlü şovmen Cem Yılmaz'a doğum gününde oğlundan büyük sürpriz

"O DOĞDUĞU İÇİN BAYRAM YAPILIYOR SANMIŞTI"

Ayrıca Cem Yılmaz'ın kardeşi senarist ve yazar Can Yılmaz da bir paylaşımda bulundu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edildiği 23 Nisan'da doğan kardeşinin küçüklük fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Bu arada sevgili kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse... Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden..." ifadelerine yer verdi.