Ünlü şovmen Cem Yılmaz'a doğum gününde oğlundan büyük sürpriz

23 Nisan 1973 doğumlu Cem Yılmaz, bugün 48 yaşına girdi. Ünlü şovmen bu özel yaşında sürpriz üstüne sürpriz yaşadı. Bu sürprizlerin en çnemlisi yine oğlu tarafından yapıldı.
BABASININ DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL BİR YEMEK HAZIRLADI
Ünlü şovmenin oğlu babasının doğum gününe özel bir yemek hazırladı. Makarna yapan Kemal'i Cem Yılmaz görüntüledi ve kendi kişisel hesabından paylaşımda bulundu.
Cem Yılmaz'a doğum gününde oğlundan sürpriz | Video
"BİR YAŞIMA DAHA GİRDİM"
Ünlü şovmen Cem Yılmaz, yaptığı paylaşımın altına, "Bana spagetti yapan oglum. Bir yaşıma daha girdim." ifadelerini kullandı. Ünlü şovmen yemek sonrası oğluyla pasta kesmeyi de ihmal etmedi.
"HEP BERABER MUTLULUKLA NİCE YILLARA BANA"
Cem Yılmaz oğlu Kemal ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp altına, "Hep beraber mutlulukla nice yıllar bana" şeklinde bir not paylaştı. Kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.
"O DOĞDUĞU İÇİN BAYRAM YAPILIYOR SANMIŞTI"
Ayrıca Cem Yılmaz'ın kardeşi senarist ve yazar Can Yılmaz da bir paylaşımda bulundu. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilan edildiği 23 Nisan'da doğan kardeşinin küçüklük fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Bu arada sevgili kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse... Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden..." ifadelerine yer verdi.