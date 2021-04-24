4 yaşında dinlediği şarkı yüzünden sallanma tiki oluştu

Genç oyuncu Yiğit Koçak, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından. Üniversite eğitimi için Samsun'dan İstanbul'a gelen Koçak'ın bir anda hayatı değişti. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans Bölümü'nde öğrenim gören genç oyuncu, daha sonra oyunculuğa merak sardı. Oyunculuk eğitimi alan Koçak, ilk olarak 2017'de atv dizisi 'Seni Kimler Aldı'da oynadıktan sonra projelerin aranılan oyuncularından biri oldu. Daha sonra 'Kimse Bilmez', 'Gel Dese Aşk' yapımlarında da rol aldı. Son olarak da 'Kardeşlerim' dizisindeki rolüyle tüm evlere konuk oldu ve dört kardeşten biri olan 'Ömer' rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.Her hafta izleyiciye duygusal anlar yaşatan dizinin yıldızlarından Yiğit Koçak'ın çocukluk yıllarına ait ilginç bir anısı var. Ünlü oyuncunun hayatını dinlediği bir şarkı değiştirdi. 4 yaşındayken rock şarkılarına hayran olduğunu ve sürekli onların kliplerini izleyip dans ettiğini belirten Koçak, bir şarkıdan çok etkilenmiş. Grup üyelerinin sağa sola sallandıkları klibi ilk başlarda taklit eden oyuncu, hayatı boyunca bu hareketlerin etkisi altında kalmış.Ünlü oyuncu, alışkanlığını şöyle anlattı: "Dört yaşında bir rock grubunun şarkısına merak sarmışım. Onlar şarkı söylüyormuş, ben sallanıyormuşum. Tabii bu ilkokula gidince bende işlev kazanmaya başladı. Heyecanlanınca, korkunca, üzülünce hemen sallanmaya başlıyordum. Hatta bir şeyin tetiklemesine bile gerek yok. Durup dururken bir ortamda daldığımda sallandığım da oluyordu. İleri geri olduğum yerde sallanıyordum. Bu bende tik oldu."Genç oyuncu, bu tikinin yeni tanıştığı kişilerin de dikkatini çektiğini onlara durumu bu şekilde izah ettiğini söyledi. Oyuncunun rock müzik merakı daha sonra kendisini sahneye de taşıdı. Lise yıllarında bir müzik grupları olduğunu söyleyen oyuncu, sahneye çıkıp bir dönem bu işten de para kazandı.