Ekranlara veda eden Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den duygusal veda mesajı

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Hercai' bugün 3 yıllık yayın hayatını sonlandırdı. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, dizinin bitmesinin ardından bir mesaj yayınladı.

BİR VEDA MESAJI YAYINLADI

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Akınözü, duygusal veda mesajında, "Sevgili Miran, seni anlamaya ve anlatmaya çalışırken beni de beraberinde çıkardığın, büyülü Mezapotamya topraklarındaki, bu olgunlaşma yolculuğu için sana teşekkür ederim. Bu yolda bana; sevmenin en büyük güç, sevilmenin en gerçek değer olduğunu gösterdin. Ama daha da önemlisi, sevdiklerime ve sevenlerime sahip çıkmadan asla "adam" olamayacağımı öğrettin. Bana, yokluğunu her düşündüğümde titreyerek ağladığım bir aileye sahip olduğumu hissettirerek, ailemin değerini daha da iyi anlamamı sağladın. Bir de tabii ki mucizelere inanmayı... Biliyor musun sayende şükretmek için aslında çok fazla sebebim olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Akınözü, Miran karakterine seslendiği veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların ışığında anlıyorum ki; sen kara topraktın, ben de senin içinden çıkıp nasıl çiçek açabileceğini soran bir tohum. Aslında birbirimize ihtiyacımız vardı. Çünkü sen içindeki boşluğu dolduracak kökleri arıyordun, ben de içimde taşıdığım kökleri keşfedeceğim ve onları salıp büyütebileceğim bir yer... Şükürler olsun ki; biz hercai bir menekşeye, kış vakti can verebilmeyi başardık. Şimdi, hiç pes etmeden taşlarını sabır, özveri, emek ve fedakarlıkla döşediğimiz bu yolun sonuna geldik. Fakat ikimiz de biliyoruz ki; yolun sonu gibi gözüken, aslında kalbine dokunduğumuz insanlarda açacak çiçeklerin, yeni bir başlangıcı sadece. ve sen aradığın o mutluluğu, açması imkansız görülen ama hikayemizden ilham alarak açmayı başarmış yeni çiçeklerle dolu bahçende bulacak, bulduğun yerde de özgürleşeceksin... Belki mücadelemiz çok zordu ama bütün bunlara değerdi... Sevgi ve saygılarımla...'Hercai' Yol Arkadaşın Süreyya Akın Akınözü" şeklinde tamamladı.