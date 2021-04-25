Ünlü oyuncu Ebru Şahin'den 'Hercai'ye duygusal veda

"Açmayı bekleyen çiçeklerine bahar olup; seni can suyuna kavuşturup öyle gidiyorum" diyen oyuncu, "İlk başladığım yerde, son kez o merdivenlere oturup geçmişin hüznü ama iç huzuruyla gidiyorum" açıklamasını yaptı. Teşekkür de eden Şahin, "Ve size; başından beri bize dayanak olmuş tüm destekçilerimize ve canım ekibime hayat boyu güzellikler, sevgi bulacağınız yollar diliyorum. Beni duyan ve anlayan herkese teşekkürler…Ovalarda at koşturan özgür kızınız" diyerek, sözlerini bitirdi.