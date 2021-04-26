Meral Kaplan hamileyken yaşadığı şok olayı anlattı! 'Eski eşim yanımda...'

BABAM HAYATTA OLSAYDI ERHAN BANA ASLA BÖYLE YAPAMAZDI

Bundan sonra hukuki açıdan nasıl bir sürecin içine gireceksiniz?

Mahkemenin kararına itiraz edeceğiz. Böyle birine çocuğumu teslim edemem. Erhan'ın bana yaşattıklarını ülkemizde onlarca kadın yaşıyor. Kadına şiddetin en açık örneğiyim. Psikolojisi bozuk biri tarafından eziyet gördüm, bana şiddetin her türlüsünü uyguladı. Toplumdaki itibarımı yok etmek için her şeyi yaptı. Bugüne kadar Erhan'ın beni öldürmemesi bile mucize. Uyuşturucu kullanan bir insan. Babam hayatta olsa Erhan asla böyle yapamazdı. Arkamda desteğim yoktu.

AYAKTA DURABILMEK İÇİN ALYANSIM DAHİL TÜM TAKILARIMI SATTIM

Dava sürecinde neler yaşadınız?

Boşanma davası açmam onun dengesini altüst etti. "Benden boşanırsan kızımı alırım, sana göstermem" diye tehdit etti. Dava sürecinde açığımı yakalamak için beni takip ettirdi. Evime dinleme cihazı bile yerleştirmiş. Bir erkek, kızının annesini kamuoyu önünde 'iffetsiz' göstermeye çalışır mı? Bunu bile yaptı bana. Erhan benden ayrılmamak için bana zarar vermeye çalıştı. Para kazanmam gerekiyordu, çalışmamı engelledi, önümü tıkadı. Bu süreçte ayakta durabilmek için evliyken bana aldığı tüm takılarımı satmak zorunda kaldım, alyansım dahil. Kızımın nafakasını bile doğru düzgün ödemedi. Kızımı alarak bana en büyük zararı vermek istiyordu, başardı da.