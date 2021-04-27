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Giriş Tarihi: 27.4.2021 07:45 Son Güncelleme: 27.4.2021 07:46

Oyuncu ile arasında sular durulmuyor! Eski sevgilimi susturun

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Oyuncu Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu arasında sular durulmuyor! Eski sevgilimi susturun

Ünlü oyuncu ile eski sevgilisi arasında sular durulmuyor. Furkan Çalıkoğlu, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar’ın sosyal medyada ve magazin programlarında kendi hakkında yalan yanlış konuştuğunu ileri sürerek mahkemeden yayın yasağı talebinde bulundu. Furkan Çalıkoğlu mahkemeye sunduğu dilekçesinde Ayşegül Çınar’ın kendisi hakkında paylaştığı ve söylediği sözlerle lekelenmeme hakkını zedelediğini ileri sürdü. Mahkeme talebi reddetti.

Aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan oyuncu Ayşegül Çınar, maddeyi eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun aracına koyduğunu iddia etmişti.

Eski sevgilisinin sözleriyle kendisini töhmet altında bıraktığını, lekelenmeme hakkının zedelendiğini ileri süren Çalıkoğlu, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Çınar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.

Ayrıca Çalıkoğlu, hakkında sosyal medya ve medya platformlarında da yayın yapılmamasını istedi.

Mahkeme, bu talebi reddederek Ayşegül Çınar'ın ifade özgürlüğü kapsamında konuşup konuşmayacağının bilinmediğini, varsayım üzerine tedbir kararı verilmesinin mümkün olmadığını belirterek dosyaya yetkisizlik verdi.

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Oyuncu Ayşegül Çınar ile Furkan Çalıkoğlu arasında sular durulmuyor! Eski sevgilimi susturun
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