Haberler Günaydın Haberleri Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
Giriş Tarihi: 28.4.2021 16:20 Son Güncelleme: 28.4.2021 16:34

Entübe edilen 'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! 'in son durumu...

Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...

Ünlü oyuncu , geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve çektiği solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan , kısa süre önce de doktor kontrolünde entübe edildi. Ünlü oyuncudan peş peşe gelen haberler hayranlarını üzerken; Sergen’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren nişanlısı, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasına ait olan. Ya da paralel evrendeki ben’in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." sözleriyle duygulandırdı.

Şimdilerde rol aldığı "Sadakatsiz" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Koronavirüse yalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Sergen, geçen günlerde doktor kontrolünde entübe edilmişti.

Usta oyuncunun son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Işıl Sergen, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" demişti.

BURAK SERGEN'İN NİŞANLISINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki benin hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısından duygulandıran paylaşım! Burak Sergen'in son durumu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA