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Giriş Tarihi: 28.4.2021

Kadın gözünden kadın hikayeleri

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Kadın gözünden kadın hikayeleri

, ilk kısa filmi ‘Jülyet’in Yolculuğu’ için kadınlardan oluşan bir ekip kurdu. Kadınların hikayesini anlatacak olan Atasoy filmini festivallerde göstermek istiyor

Atv dizisi 'Kardeşlerim'de 'Şengül' karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, dizinin yanı sıra sinema filminin çalışmalarına da devam ediyor. Ünlü oyuncu, çekimleri süren 'Jülyet'in Yolculuğu' adlı kısa filmiyle ilgili şöyle konuştu:

"Hedefim, yazarı ve yönetmeni olduğum bu kısa filmimi yurt dışındaki festivallerde göstermek... Çekimleri tamamlamak üzereyim. Görüntü yönetmenim de dahil olmak üzere tamamen kadınlardan oluşan bir ekip kurdum." Atasoy'un yazıp yönettiği ilk iş olacak olan bu kısa film; 40 santimlik bir porselen bebek metaforundan hareketle kadınların hikayesini anlatacak.
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Kadın gözünden kadın hikayeleri
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