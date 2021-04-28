Seti durduran olay! Hülya Avşar tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı!

Öte yandan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yüzüne uygulanan filtre ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı yine flulaştırıldı.