Seti durduran olay! Hülya Avşar tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı!

Hülya Avşar, başrolünü oynadığı 'Masumiyet' dizisinde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca olanlar oldu.
Cadde'nin haberine göre; Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı. Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.
Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a götürdü.
Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra 'Masumiyet' seti mecburen durmak zorunda kaldı.
Öte yandan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde yüzüne uygulanan filtre ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümlerinde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı yine flulaştırıldı.
Diğer oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması tekrar alay konusu oldu. Hülya Avşar için yine bir birinden komik caps'ler yapıldı.