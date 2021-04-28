Haberler Günaydın Haberleri Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!
Giriş Tarihi: 29.4.2021 01:28 Son Güncelleme: 29.4.2021 01:34

Ünlü oyuncu 'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği ’nın ihanetine uğradı!

Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!

Ayrıldığı iddia edilen - cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. basınına yansıyan haberde ünlü oyuncu Can Yaman, evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın başka bir erkekle öpüştüğü görüntülere yansıdı. Böylece ikilinin ihanet nedeniyle ayrıldığı da ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Can Yaman, son dönemde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla magazin gündemindeydi. Evlilik teklifi de yapılan ilişkide son günlerde yeni gelişmeler yaşandı.

İDDALARI KUVVETLENDİRMİŞTİ

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan hatta 'reklam mı yoksa gerçekten aşk mı?' sorusunun gündemden düşmediği ikiliden Can Yaman'ın aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekmiş ve iddiaları kuvvetlendirmişti.

BAŞKASIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Bugün ise İtalyan basınına bu beraberliğin ihanetle sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı. Hatta İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın milyarder bir iş adamıyla öpüşürken görüntüleri paylaşıldı.

CAN YAMAN İHANETE UĞRADI

Bu fotoğraflarla birlikte ayrılık haberleri doğrulandı ve çiftin ayrılık nedeni de böylece ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!
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