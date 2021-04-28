Ünlü oyuncu Can Yaman'a büyük şok! Can Yaman evlilik teklif ettiği Diletta Leotta’nın ihanetine uğradı!

Ünlü oyuncu Can Yaman, son dönemde İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla magazin gündemindeydi. Evlilik teklifi de yapılan ilişkide son günlerde yeni gelişmeler yaşandı.
İDDALARI KUVVETLENDİRMİŞTİ
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan hatta 'reklam mı yoksa gerçekten aşk mı?' sorusunun gündemden düşmediği ikiliden Can Yaman'ın aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekmiş ve iddiaları kuvvetlendirmişti.
BAŞKASIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI
Bugün ise İtalyan basınına bu beraberliğin ihanetle sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı. Hatta İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın milyarder bir iş adamıyla öpüşürken görüntüleri paylaşıldı.
CAN YAMAN İHANETE UĞRADI
Bu fotoğraflarla birlikte ayrılık haberleri doğrulandı ve çiftin ayrılık nedeni de böylece ortaya çıktı.